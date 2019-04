Zahl der Straftaten sinkt in der Grafschaft

Dreiste Betrüger geben sich auch in der Grafschaft Bentheim häufig als Polizisten aus. Davor warnte die Polizei am Donnerstag auf der Vorstellung der Kriminalstatistik 2018. Die Anzahl der Straftaten in der Grafschaft ist jedoch insgesamt gesunken.