Empfehlung - Yoga-Stunde zwischen Neuwagen in Nordhorn

Nordhorn Ein Autohaus ist nicht unbedingt die erste Adresse, an die man denkt, wenn es um das Thema „Nachhaltigkeit“ geht. Das ist Kirstin Krüp von der Grafschafter Autozentrale in Nordhorn auch bewusst. „Wenn es dabei um Nachhaltigkeit in der Mobilität geht, muss ich da auch leider passen“, sagt sie zögerlich lächelnd. Dennoch will sie sich – von dieser Ausnahme abgesehen – für einen nachhaltigeren Lebensstil engagieren, und zwar, indem sie den Ausstellungsraum des Autohauses für eine besondere Aktion zur Verfügung stellt: Am 7. Juli werden hier vor und zwischen den Karossen Yoga-Matten ausgerollt und typische Posen eingenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/yoga-stunde-zwischen-neuwagen-in-nordhorn-305840.html