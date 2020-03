„Yoga-On Tour“ in der Euregio-Klinik Nordhorn

Nordhorn Um den steigenden Arbeitsbelastungen im Gesundheitssektor gerecht zu werden, fand im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung am vergangenen Donnerstag für eine kleine Gruppe der rund 1400 Mitarbeiter der Euregio-Klinik ein erster „Yoga-Schnupperkurs“ statt. Bei harmonischer Stimmung durften die Teilnehmer entspannen und den oftmals anstrengenden Arbeitsalltag für 1,5 Stunden hinter sich lassen.

Der Yoga-Kurs stand unter der Leitung von Heike Podszus, die seit 2016 das Yoga Studio „Yes Yoga“ in Nordhorn betreibt. Unter dem Motto „Yoga-On Tour“ bietet die Trainerin auch für andere Unternehmen Yoga-Kurse an den unterschiedlichsten Orten an. Am Rande der Yoga-Stunde wurden Spenden für den guten Zweck gesammelt. Der Erlös geht an die Bürgerinitiative „Nordhorn Nachhaltigkeit“, die viele verschiedene Projekte in der Region im Sinne der Nachhaltigkeit unterstützt. „Als Präventionsmaßnahme ist Yoga hervorragend geeignet. Yoga fördert die Fähigkeit zur Entspannung, erhöht die Beweglichkeit und kräftigt unseren Organismus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht! Ich freue mich, wenn ich etwas in den Unternehmen bewegen und meine Teilnehmer für Yoga begeistern kann“, erklärt Podszus.

Christine Wolf-Geibies, leitende Qualitätsmanagerin und eine der beiden mitverantwortlichen Fachkräfte für die Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Euregio-Klinik, sagt nach der Veranstaltung „Das Angebot war ein toller Erfolg und wurde von den Teilnehmern sehr gut angenommen. Wir sind ständig bemüht, unser Gesundheitsprogramm für die Mitarbeiter im Haus weiter auszubauen.“ In einer Umfrage unter den Teilnehmern, die an dem Schnupperkurs teilgenommen haben, haben sich 70 Prozent für ein regelmäßiges Angebot ausgesprochen. 40 Prozent gaben an, Belastungen oder Rückenprobleme zu haben, bei denen Yoga ihnen durchaus helfen könnte. Die Euregio-Klinik plant, neben anderen Angeboten der Gesundheitsförderung auch mögliche Entspannungsangebote für Mitarbeiter des Hauses anzubieten.