Empfehlung - Yoga in besonderer Atmosphäre in der Alten Kirche am Markt

Nordhorn „Yoga kann man überall machen“, findet Heike Podzus. Sie leitet seit vier Jahren das Yoga-Studio „Yes Yoga“ in der Neuenhauser Straße in Nordhorn. 2019 hat sie „Yoga on Tour“ ins Leben gerufen. Dabei praktiziert sie mit den Teilnehmern Yoga an ungewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel in der Vergangenheit im Textilhaus Kamps, im Autohaus Krüp oder auch im Frisörsalon „B&B Coiffeurteam“ in Schüttorf. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/yoga-in-besonderer-atmosphaere-in-der-alten-kirche-am-markt-345718.html