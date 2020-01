Empfehlung - Würdevolle Ruhestätte für Sternenkinder eingerichtet

Nordhorn Ein neues Grabfeld für Sternenkinder ist auf dem katholischen Friedhof am Deegfelder Weg in Nordhorn entstanden. Die Anlage im südwestlichen Teil des Friedhofs wurde geschaffen, nachdem der Platz auf der zuvor genutzten, weiter östlich gelegenen Fläche zur Neige ging. Eigner des Grabfelds ist die katholische Stadtpfarrei St. Augustinus, für die Pflege zeichnet die Euregio-Klinik verantwortlich. Vertreter der Kirche, des Krankenhauses sowie des aus mehreren Akteuren bestehenden Sternenkinder-Netzwerks in der Grafschaft haben sich nun an dem vollendeten Grabfeld getroffen und den würdevollen Charakter des Ortes gelobt. Die Verwirklichung der Anlage wurde durch Spenden unterstützt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wuerdevolle-ruhestaette-fuer-sternenkinder-eingerichtet-340560.html