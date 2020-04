„Worte der Hoffnung“ beim Kloster zum Mitnehmen

Nordhorn Das Kloster scheint derzeit still und verlassen, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und Home-Office, die Kapelle ist verschlossen, Morgen- und Abendandachten werden abgesagt. Wann die Kapelle wieder für geistliche Angebote geöffnet werden kann, wird von den Verhandlungen zwischen Kirchenleitung und Ministerien abhängen. Doch gerade in dieser Zeit der Einschränkungen fahren viele Nordhorner mit dem Rad zum Kloster Frenswegen, um dort allein auf einer Bank zu verweilen und ihren Gedanken nachzuhängen. „Vielleicht ist es das besondere Ambiente, die alten Mauern, das Bewusstsein, dass hier zu allen, auch schweren Zeiten, Menschen gebetet haben. Miteinander, nebeneinander oder allein“, versucht Studienleiter Ulrich Hirndorf eine Deutung seiner Beobachtungen. Er sieht regelmäßig Menschen im Labyrinth oder auf dem Vorplatz, führt auch, mit dem nötigen Sicherheitsabstand, kleine Gespräche über die Gefühlslage der Menschen.

„Die meiste Zeit sind wir Studienleiter allerdings im Home-Office, bereiten das neue Halbjahresprogramm vor oder diskutieren in Telefonkonferenzen Möglichkeiten des Neustarts“, so Hirndorf. In einer der Konferenzen sei die Idee entstanden, den einzelnen Klosterbesuchern etwas an die Hand zu geben. Zum Lesen und Mitnehmen. Gedanken, Impulse, schöne Bilder. „Die Zeit zuhause hatte ich auch dazu genutzt, meine Werkstattgarage aufzuräumen. Dabei sind mir alle Materialien in die Hand gefallen, die ich brauchte, um einen Pfosten mit Schildträger anzufertigen. Seit Karsamstag steht nun am Labyrinth eine Andachtssäule. Oben kann jeder eine Kurzandacht von uns lesen und darunter ist eine einfache Prospekthülle mit Andachten zum Mitnehmen“, erläutert Hirndorf die Idee. Was als Ostergruß begonnen hatte, soll nun fortgesetzt werden. Die drei Theologen versorgen jedes Wochenende die „Andachtssäule“ mit einem neuen Textimpuls. Das ersetze zwar keine Gottesdienste oder spirituelle Gemeinschaft, so die Studienleiter, schaffe aber eine Verbindung im Geiste und sei eine ganz einfache Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und sich durch Worte der Hoffnung stärken zu lassen.