Workshop in der Städtischen Galerie Nordhorn

Nordhorn Am 18. und 19. April bietet die Städtische Galerie Nordhorn in Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft einen zweitägigen Fortbildungs-Workshop an, der Performance als Künstlerische Technik in Theorie und Praxis vermitteln wird. Die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung „TBQ“ von Nezaket Eciki und Shahar Marcus statt. Am Beispiel der künstlerischen Arbeit von Ekici und Marcus wird zunächst in das Thema Performance in der Kunst eingeführt. Der praktische Teil wird vom Berliner Performancekollektiv „Hä*Wie!?“ geleitet, welches sich in ihrer gemeinsamen Arbeit neben der Bildenden Kunst auch auf zeitgenössischen und urbanen Tanz bezieht. Der Workshop richtet sich als Fortbildungsangebot in erster Linie an Lehrer und Pädagogen, ist aber auch offen für alle interessierten Personen. Der Performance-Workshop findet am Samstag, 18. April, von 11 bis 18 Uhr und Sonntag, 19. April, von 11 bis 16 Uhr in den Räumen der Städtischen Galerie Nordhorn statt: Vechteaue 2, Nordhorn (Kulturzentrum Alte Weberei).

Anmeldungen sind bis zum 31. März bei Workshopleiterin Inka Palm vom TPZ Lingen an inka.palm@tpzlingen.de oder unter der Telefonnummer 0591 9166399 möglich. Der Kostenbeitrag liegt bei 20 Euro pro Person.