Wolfgang Krämer am Gymnasium Nordhorn verabschiedet

Nordhorn Krämer studierte an der Universität Köln und an der Deutschen Sporthochschule die Fächer Deutsch und Sport. Seine erste Tätigkeit als Lehrer führt ihn an eine Gesamtschule in Köln-Zollstock. Zum 1. August 1981 wechselte er ans Windthorst Gymnasium in Meppen, wo er sich als Vorsitzender des Personalrates für die Belange des Kollegiums einsetzte und seit 1996 als Fachobmann für das Fach Deutsch tätig war. Zum 1. Februar 2004 kam Wolfgang Krämer als Studiendirektor ans Gymnasium Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wolfgang-kraemer-am-gymnasium-nordhorn-verabschiedet-280630.html