„Wohnpark" am Kanal schafft 190 stadtnahe Wohnungen

Ein „Wohnpark an der Kanalallee“ entsteht in den kommenden vier Jahren auf ehemaligen NINO-Flächen am Nordhorn-Almelo-Kanal. In das Projekt fließen insgesamt 40 Millionen Euro. 190 Wohneinheiten sind geplant, die ersten sollen Mitte 2021 fertig sein.