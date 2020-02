Empfehlung - Wochen der Ausbildung kommen gut an

Nordhorn Bereits zum 16. Mal hat die Wirtschaftsförderung des Landkreises im Herbst letzten Jahres die „Wochen der Ausbildung“ organisiert. 674 Schülerinnen und Schüler sowie 137 Unternehmen beteiligten sich an der Berufsorientierungsaktion. In Zusammenarbeit mit dem Berufs- und Technologiezentrum des Handwerks wurden nun die jungen Leute zu ihren Erfahrungen befragt. „Es hat mega viel Spaß gemacht, und man kann etwas lernen.“ So lautet eine der zahlreichen Rückmeldungen, die die Organisatoren erhalten haben. 138 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an der Befragung und gaben wertvolle Hinweise zu ihren Erfahrungen mit den „Wochen der Ausbildung 2019“ und dem „Grafschafter Ausbildungsportal – Deine Zukunft @ Grafschaft Bentheim“. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wochen-der-ausbildung-kommen-gut-an-344066.html