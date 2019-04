Wirtschaftsplanspiel in der Volksbank für Schüler des EGN

Nordhorn Rollentausch für Oberstufenschüler: Aus den Schülerinnen und Schülern des Evangelischen Gymnasiums in Nordhorn (EGN) wurden in der ersten April-Woche beim computergestützten Schülerplanspiel „Management Information Game“ (MIG) engagierte Unternehmer. Sie waren in der Hauptstelle der Grafschafter Volksbank zu Gast und leiteten im Rahmen des Schülerplanspiels konkurrierende Aktiengesellschaften, die die Aufgabe hatten, Staubsauger zu produzieren und am Markt zu platzieren. Das einwöchige Wirtschaftsplanspiel „Management Information Game“ wurde von der Grafschafter Volksbank zum zweiten Mal für diese Schule organisiert.

Unterstützt wurde das Projekt vom mehreren Grafschafter Unternehmen und Dienstleistern. Das praxisnahe Projekt vermittelte spielerisch einen Einblick in das Wirtschaftsleben, denn die Jugendlichen schlüpften in die Rolle von AG-Vorständen.

Unterstützt wurden sie dabei von Fachleuten aus der realen Wirtschaft.

Zu ihrem zehnstündigen Unternehmeralltag gehörten Entscheidungen über Fertigung, Einkauf und Personal ebenso wie Preiskalkulation und Bilanzierung – und das alles in einem Umfeld, das sich verändert, wie im wirklichen Geschäftsleben. Unternehmerisches Denken und die stetige Überprüfung der eigenen Strategien waren also gefragt. In der abschließenden Feedback-Runde bestätigten die Teilnehmer einhellig die Komplexität des „Management Information Game“, das neben betriebswirtschaftlichem Wissen auch Einblicke in gruppendynamische Prozesse und politische Auswirkungen von Entscheidungen vermittelte.