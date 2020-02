Empfehlung - Wird Klukkerthafen Drehscheibe für erlebte Bahngeschichte?

Nordhorn Mit dem Bezug der neuen Bahnbetriebshalle am Klukkerthafen, die demnächst offiziell in Betrieb genommen werden soll, hat der Grafschafter Modell- und Eisenbahnclub „Graf MEC“ einen wichtigen Meilenstein erreicht. Jetzt strickt der rührige Club an einem Gesamtkonzept für die touristische Nutzung des Areals. Die Idee ist, am Klukkerthafen lebendige Einblicke in die Geschichte der Eisenbahn in der Grafschaft zu bieten - und eine Museumsbahn aufzubauen, die am Klukkerthafen mit dem Thema Wasserstadt verknüpft wird. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wird-klukkerthafen-drehscheibe-fuer-erlebte-bahngeschichte-342701.html