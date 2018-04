Empfehlung - Wilde Pfauen plagen Anwohner in Nordhorn Stadtflur

Nordhorn. Wenn Berthold Bartels in seinen Garten geht, dann muss er immer häufiger eine Gruppe Pfauen vertreiben. Die teils bunt schillernden Vögel tummeln sich seit rund einem halben Jahr auf seinem Grundstück und in den Gärten seiner Nachbarn am Rotdornweg in Nordhorn Stadtflur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wilde-pfauen-plagen-anwohner-in-nordhorn-stadtflur-232409.html