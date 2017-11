Empfehlung - Wie viel Stadtfest kann Nordhorn stemmen?

Nordhorn. Ob Holschen markt oder Nordhorner Oktober, „Sundown am Vechtesee" und Fest der Kanäle, Martinsumzug oder Moonlight-Shopping und nicht zuletzt die verkaufsoffenen Sonntage – in Nordhorn „brummte" es in diesem Jahr bei den traditionellen Großveranstaltungen und Stadtfesten. Glück mit dem Wetter, aber auch weiterentwickelte Veranstaltungskonzepte bescherten den Veranstaltungen unter der Regie des VVV neue Besucherrekorde. Und auch in den Stadtteilen lief es rund: Der Bookholter Fietsenfrühling erwies sich einmal mehr als Besuchermagnet. Und auch in der Blanke und auf der Lindenallee waren die Veranstalter mit dem Frühlingsfest und dem Freiluft-Kunstmarkt Tilia Art zufrieden.(...)