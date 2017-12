Empfehlung - Wie die Euregio-Klinik kleinen Patienten zur Seite steht

Nordhorn. Weihnachten ist ein Familienfest. Für Kinder, die dann im Krankenhaus bleiben müssen, ist es besonders schwer, nicht bei den Liebsten zuhause sein zu können. Damit sie trotzdem eine schöne Zeit haben, wird in der Euregio-Klinik einiges dafür getan. Am Sonntag, 24. Dezember, 16 Uhr, wird in der Euregio-Klinik eine Messe gefeiert, an der Patienten, Ärzte und Stationsleitung teilnehmen, um an das Fest zu erinnern. Danach statten die Ärzte und die Stationsleitung den Patientinnen und Patienten einen kurzen Besuch ab, erkundigen sich nach dem Befinden und übergeben ein kleines Weihnachtsgeschenk.(...)