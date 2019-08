Empfehlung - Wetterkapriolen vermiesen Beachparty am Vechtesee

Nordhorn Da konnte schon Mitleid aufkommen mit den im zum Glück regenfesten Infozelt ausharrenden Mitarbeiterinnen des VVV, deren Kommentar „es fehlen die Leute und die Sonne, aber eigentlich nur die Sonne“ sich als kaum tröstliche Durchhalteparole erwies. Gleiches galt für die engagierten Gastronomen vom Cafè Nordhörnchen, dem Bon Cafè und dem Casa Manuel, die vergeblich all der Gäste harrten, die an diesem Augustabend nicht kommen sollten. Sie alle schauten mit recht verzweifeltem Blick in den trüben Abendhimmel oder auf die Wetter-Apps ihrer Smartphones, die allerdings auch nur weiteres Schauerwetter vorhersagten. Statt Strandbekleidung waren Regenjacken und Schirm gefragt. Statt Partylaune verbreitete sich Regen-Tristesse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wetterkapriolen-vermiesen-beachparty-am-vechtesee-313739.html