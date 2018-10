Empfehlung - Wettbewerb: Familie Berger hat den schönsten Kleingarten

Nordhorn Am Sonnabend wurden im Hotel am Stadtring die ersten drei Plätze geehrt. „Im Mai und Ende August haben wir uns die Gärten der Teilnehmer angeschaut, dieses Jahr haben 25 Kleingärtner mitgemacht“, erzählt Hans-Georg Reich, erster Vorsitzender des am Ootmarsumer Weg beheimateten Vereins. In die zweite Runde haben es in diesem Jahr 12 Parzellen geschafft. Bewertet werden Gestaltung, Gemüseanbau, Obstanbau, Gesamteindruck und auch der private Bereich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wettbewerb-familie-berger-hat-den-schoensten-kleingarten--260881.html