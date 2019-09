Empfehlung - Weser-Ems-Jusos fordern in Nordhorn: Raus aus der GroKo

Nordhorn Einen kurzfristigen Ausstieg aus der Großen Koalition auf Bundesebene und einen sofortigen Abzug der amtierenden Kabinettsmitglieder hat auf dem Bezirksparteitag der SPD Weser-Ems am Sonnabend in der Alten Weberei in Nordhorn der Juso-Bezirksvorstand gefordert. Die Forderung wurde von etwa 80 Prozent der stimmberechtigten Delegierten nach einer emotionalen Debatte abgelehnt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/weser-ems-jusos-fordern-in-nordhorn-raus-aus-der-groko-321227.html