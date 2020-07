Wertvolle Armbanduhr für GN-Tipper Lars Kethorn

Nordhorn Lars Kethorn hat beim GN-Tippspiel zur Fußballbundesliga den zweiten Platz belegt. Als Preis konnte er am Montag eine Longines-Armbanduhr im Wert von 1390 Euro, zur Verfügung gestellt vom Nordhorner Juwelier Hungeling, in Empfang nehmen. Der 40-Jährige hat zum zweiten Mal an dem GN-Tippspiel teilgenommen und war diesmal konstant erfolgreich: Ab dem 19. Spieltag stand er durchgehend unter den besten Zehn. Der Sohn des Werder-Bremen-Fans ist übrigens ebenfalls ein fleißiger GN-Tipper und hat es unter die besten 100 geschafft. Den ersten Platz beim GN-Tippspiel hatte Ingo Casum aus Schüttorf belegt.