Werner Straukamp untersucht die Jugendmusikkultur in der Region

Im Juni 1972 gastiert die NDR-Diskothek für eine Liveübertragung im Radio in Nordhorn. Die Jugend tanzt in der ausverkauften Aula des Gymnasiums am Stadtring. Stargast ist der angehende Schlagerstar Bernhard Brink, der seinen ersten Hit „Bombenfest“ zum Besten gibt (linkes Foto). Im Bildvordergrund der Gymnasiast und spätere Rockmusiker Frank Stehle, der statt zu „Bombenfest“ lieber zu Deep Purple getanzt hätte. Fotos: Erwin Mildes/GN