Empfehlung - Wer hat die Lufthoheit in der Humor-Arena?

Nordhorn Wer gewinnt den Eurovision-Humor-Contest? Christian Schulte-Loh, Stand-up-Comedian aus Haltern am See mit Hochsitz in London, verglich in der Kornmühle deutschen und britischen Humor. Vor allem im – interessanteren – zweiten Teil seines Programms „Halleluja! Ich bin der König von England“ erzählte der Comedian von seinen teilweise skurrilen Auftrittserfahrungen in England, im Mutterland des alkoholgesättigten schwarzen Humors.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wer-hat-die-lufthoheit-in-der-humor-arena-346211.html