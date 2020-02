Wenn man das eigene Coming-out einfach vergisst

Nordhorn Aufwachen und sich an nichts mehr erinnern können – dieses beängstigende Szenario ist Ausgangspunkt des fesselnden Beziehungsdramas „4000 Tage“, das am Samstag, 14. März, um 20 Uhr im Nordhorner Konzert- und Theatersaal mit bekannter Besetzung in einer Inszenierung der „Konzertdirektion Landgraf“ zu sehen ist.

Seit drei Wochen liegt Michael im Koma. An seinem Krankenhausbett wachen Tag und Nacht seine Mutter Carol und sein Lebensgefährte Paul. Die beiden, die sich aus tiefgründiger gegenseitiger Abneigung immer aus dem Weg gegangen sind, verbindet jetzt die Sorge um Michaels Gesundheit. Als Michael aus dem Koma erwacht, wird schnell klar, dass ihm sämtliche Erinnerungen an die letzten elf Jahre verloren gegangen sind. Es sind genau die 4000 Tage, in denen er mit Paul zusammengelebt hat. Für Michael ist es so, als ob die Beziehung zu seinem Partner niemals existiert hätte. Während Paul alles daran setzt, dem Gedächtnis seines langjährigen Partners auf die Sprünge zu helfen, versucht Carol, das Rad der Zeit, die Michael ihrer Meinung nach mit Paul vergeudet hat, zurückzudrehen. Doch was passiert, wenn Michaels Erinnerungen zurückkommen?

Das Stück, das sich der Schauspieler Boris Aljinovic zu seinem Theater-Regiedebüt auserkoren hat, wirft Fragen nach der Bedeutung von Erinnerungen auf. Was bedeutet es, in der Gegenwart zu leben, ohne die gemachten Erfahrungen – die persönlichen wie die gesellschaftlich politischen? Und: Wäre es wünschenswert, eine Reset-Taste drücken zu können und noch einmal da anzuknüpfen, wo man vor einem Jahrzehnt in der Entwicklung stand?

Aljinovic schafft es, in seiner Inszenierungen den Antworten auf diese Fragen mit viel Feingefühl nachzuspüren und entwickelt das Stück des bekannten Theaterautoren Peter Quilter vom anfänglichen Boulevardstück über ein anrührendes Kammerspiel hin zu einer Tragikomödie, in der es um Liebe, Glück, Vertrauen, Einsamkeit und letztendlich auch die große Frage nach dem Lebenssinn geht. Sein erfahrenes Schauspielensemble besteht aus Mona Seefried (unter anderem „Sturm der Liebe“), Mathias Herrmann (unter anderem „Ein Fall für Zwei“) und Raphael Grosch („Alles was zählt“). Sie alle schaffen es dabei, durch ihr sensibles Spiel den drei Protagonisten Michael, Carol und Paul genug Zeit zu geben, sich vorsichtig zu entfalten und das Thema Amnesie in spannender und unterhaltsamer Weise in Szene zu setzen, ohne den Ernst der Situation aus dem Auge zu verlieren.

