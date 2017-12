Empfehlung - Wenn ein kleines Pony den Aufzug benutzen muss

Nordhorn. Die Nordhornerin Sandra Imhoff hat am Heiligabend rund 200 Bewohnern der AWO-Tagespflege an der Veldhauser Straße sowie des Pflegezentrums am Rovenkamp eine große Freude beschert. Bereits im November war ihre Idee gereift, unter dem Motto „Schöne Bescherung“ Senioren mit liebevoll gepackten Weihnachtstüten zu erfreuen (die GN berichteten). Die am Rande Bookholts lebende Pferdezüchterin nahm in der Adventszeit nicht nur einen größeren vierstelligen Betrag in die Hand, um 200 goldfarbene Geschenktüten mit Präsenten für ältere Männer und Frauen zu befüllen, sie ließ in den Tagen vor dem Fest auch den heimischen Backofen für weihnachtlich duftende Kekse und Kuchen glühen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wenn-ein-kleines-pony-den-aufzug-benutzen-muss-219738.html