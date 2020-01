Empfehlung - Wenn die Nerven schmerzen: Neue Selbsthilfegruppe gegründet

Nordhorn Schmerz, Kribbeln, Taubheit, motorische Störungen bis hin zum Muskelversagen sind Symptome der Polyneuropathie, einer Schädigung des peripheren Nervensystems. Schätzungsweise fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an den Nervenschmerzen. Patienten aus der Grafschaft erhalten in Zukunft Unterstützung durch eine Selbsthilfegruppe bei der Bewältigung ihrer Krankheit. Die Gruppe trifft sich erstmalig am Mittwoch, 11. März, in der Euregio-Klinik. Die Selbsthilfegruppe wurde aufgrund der enormen Resonanz auf eine Informationsveranstaltung zu der Erkrankung gegründet. Rund 120 Besucher folgten Ende 2019 der Einladung der Deutschen Polyneuropathie Selbsthilfe in die Euregio-Klinik. Die Besucher erhielten jede Menge Informationen zur Krankheit und ihrer Behandlung sowie zu Unterstützungsangeboten im Rahmen der Selbsthilfe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wenn-die-nerven-schmerzen-neue-selbsthilfegruppe-gegruendet-341337.html