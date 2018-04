Empfehlung - Weltgarten im Tierpark zeigt globale Probleme

Nordhorn. Kinder springen im neuen Weltgarten im Nordhorner Tierpark von Baumstamm zu Baumstamm, einer bedrohten Affenart ist genau das kaum noch möglich. Ihr Lebensraum, die tropischen Regenwälder Afrikas, fällt nach und nach der Kettensäge zum Opfer. Darauf macht eine Hinweistafel am Rande des Kletterplatzes aufmerksam. So wollen die Initiatoren des Weltgartens auf globale Probleme aufmerksam machen. Am Freitag ist der 2600 Quadratmeter große Weltgarten auf der bisher ungenutzten Erweiterungsfläche im Tierpark eröffnet worden. „Der Weltgarten versucht, regionales und globales zu verbinden. Themen wie Welternährung und Wasserverbrauch aufzugreifen und runter zu brechen, ist das Hauptanliegen“, sagt Tierparkleiter Nils Kramer. Auszubildende des Tierparks haben die Gartenanlage in den vergangenen Wochen angelegt. Sie kümmern sich um die Pflanzen hier. Die Nutzpflanzen bieten Nahrung und sind biologisch angepflanzt. Zum Schutze der Umwelt wird auf künstliche Dünger und Pestizide verzichtet, das ist das Konzept im Weltgarten. Kleine Tafeln an den Feldern erklären den Besuchern die Pflanzenart und die Anbaumethode. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/weltgarten-im-tierpark-zeigt-globale-probleme-234102.html