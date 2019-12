Weltfrühgeborenentag in der Euregio-Klinik

Am Weltfrühgeborenentag hat sich die Euregio-Klinik mit einer Aktion beteiligt: In der Eingangshalle stand ein Inkubator mit einer „Frühchenpuppe“, an Infoständen konnten sich Interessierte mit betroffenen Eltern und Fachpersonal austauschen.