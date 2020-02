Weiteres Treffen des Kulturnetzwerkes „tohoop“ in Nordhorn

Nordhorn Das Kulturnetzwerk „tohoop“ geht in die zweite Runde: Am Montag, 24. Februar, um 18.30 Uhr sind alle Akteure der Nordhorner Kulturszene erneut zum „Treffpunkt für Kultur in Nordhorn“ in der Kornmühle eingeladen.

Im vergangenen Herbst waren rund 80 Personen der Einladung zum ersten „tohoop“ gefolgt. Nun lädt die Leiterin des Kulturreferats, Kerstin Spanke, mit ihren Mitstreitern Martin Liening, Stadtjugendpfleger, und Tom Wolf, Leiter des „Komplex“ in Schüttorf, zur Fortsetzung ein. Diesmal soll es verstärkt um das Thema erfolgreiches Veranstaltungsmarketing gehen.

Sich gegenseitig kennen lernen, eine kulturelle Datenbank für Kulturschaffende und – interessierte aufbauen und Marketing rund um eine Veranstaltung – Das sind drei der zentralen Themen, die die Teilnehmenden des ersten tohoop dem Veranstalter-Team mit auf den Weg gegeben haben als Schwerpunkte für die kommenden Netzwerktreffen. Dem möchten Spanke, Liening und Wolf nun beim zweiten tohoop Rechnung tragen. Bereits im Vorfeld des Treffens können Kulturschaffende der Region daher ab sofort ihren kurzen Kultursteckbrief ausfüllen, den sie dann am Veranstaltungstag oder vorab per E-Mail beim Kulturreferat abgeben können. Der Steckbrief ist online unter www.nordhorn.de zu finden oder kann unter kulturreferat@nordhorn.de oder telefonisch unter 05921 878-304 angefordert werden. Die Steckbrief-Sammlung wird dann – versehen mit entsprechenden Fotos – in der Kornmühle öffentlich ausgehängt, sodass alle Anwesenden direkt Kontakt aufnehmen können. Im Anschluss wird die Sammlung allen Netzwerk-Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Im zweiten Teil der Veranstaltung erwartet die Interessierten eine lockere Talkrunde zum Thema „Wie bewerbe ich meine Veranstaltung erfolgreich?“ Der erfahrene Kulturmanager Tom Wolf wird dazu mit Marketing-Experten aus der Praxis Tipps und Tricks austauschen. Mit dabei ist Linda Röhl, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Kulturzentrum Alte Weberei, Stadtjugendpfleger Martin Liening und Marketing-Fachleute aus dem Team des VVV Nordhorn. Darüber hinaus sind auch alle Teilnehmenden dazu aufgerufen, ihre Best-Practice-Beispiele vorzustellen und Rat für individuelle Marketing-Lösungen einzuholen.

Nach dem Erfolg der ersten tohoop-Veranstaltung hofft Spanke darauf, wieder ganz unterschiedliche Menschen aus der Kulturszene miteinander ins Gespräch zu bringen. „Nordhorns Kulturszene ist unglaublich vielseitig, lebendig und wächst stetig“; ist sie sich sicher. „Wenn all diese so unterschiedlichen Akteure miteinander in Kontakt kommen, kann das nur zu einer gegenseitigen Bereicherung führen.“ Daher richtet sich tohoop auch diesmal wieder an eine sehr breite Zielgruppe: Eingeladen zum kostenlosen Treffen sind alle professionell Kreativen sowie auch Laien, Berufskünstlern und ehrenamtlich Tätige ebenso wie Kulturinteressierte aus Politik und Gesellschaft. Weder das Alter noch das kulturelle Betätigungsfeld spielen eine Rolle. Anmelden können sich Interessierte unter www.nordhorn.de/tohoop

Aufgrund der großen Resonanz beim ersten Treffen ist geplant, tohoop in Zukunft zweimal jährlich, jeweils im Frühjahr und im Herbst als offenen Treffpunkt anzubieten. Das wechselseitige Kennenlernen und Diskussionen über kulturrelevante Themen mit Praxisbezug sollen dabei jeweils im Mittelpunkt stehen. „Tohoop lebt vom lebendigen Austausch und möchte Wegbereiter für gegenseitiges Verständnis, ein gutes Miteinander und das Entstehen gemeinsamer Projekte sein“, erklärt Spanke. Die Ressourcen seien im Kulturbereich oft knapp. Durch Kooperationen könne die Situation oft deutlich verbessert werden, auch im Hinblick auf neue, einfachere Wege etwa für die Organisation und Bewerbung der eigenen kulturellen Arbeit. „Es geht darum, die Potenziale der anderen im Netzwerk zu kennen und nutzen zu lernen“, so Spanke.

Nähere Informationen: www.nordhorn.de