Weiteres Fahndungsfoto nach Messerangriff in Nordhorn

gn Nordhorn. Durch die Veröffentlichung mehrerer Fahndungsfotos hat die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher identifizieren können. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Syrer aus Nordhorn. Ihm wird vorgeworfen, einen Mitarbeiter des Securitydienstes ein Messer in den Bauch gerammt zu haben. Das Opfer hatte ihn aus dem Festzelt einer Karnevalsparty auf der Blanke geführt, als sich eine Schlägerei anbahnte.

Fotostrecke / Mit diesen Fotos hatte die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter gefahnet. © Polizei

„Der Täter rannte anschließend zum Kreisel und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung des ehemaligen Marienkrankenhauses davon“, beschreibt die Polizei die Flucht des Täters. Das Opfer habe sich vollständig von seinen Verletzungen erholt. Die Polizei aus Nordhorn wendet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft an sämtliche Zeugen, die den abgebildeten Mann in dem Festzelt oder auf dem Fluchtweg gesehen und Angaben zu dem Tatgeschehen machen können und bitten, sich unter Telefon 05921 3090 zu melden.