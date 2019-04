Empfehlung - Weitere Probezeit für den Eissporthallenbetrieb in Nordhorn

Nordhorn Seit zwei Jahren wird die Eissporthalle im Nordhorner Sportpark probeweise von der Grafschafter Eissport und Event GmbH (GEE) betrieben. Sinn des Probebetriebs war es, zu erforschen, ob auf privater Basis die bislang vom Landkreis betriebene Eissporthalle erfolgreich betrieben werden kann. Daran kommen nach der jüngsten Kreistagssitzung Zweifel auf. Der Kreistag stimmte am Mittwoch zwar zu, den Probebetrieb von zwei auf drei Jahre, bis zum 30. Juni 2020, zu verlängern, aber bis dahin wollen die Kreistagsabgeordneten ein Konzept sehen. Eine weitere Verlängerung ist, so wurde es in der Diskussion unterstrichen, nicht erwünscht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/weitere-probezeit-fuer-den-eissporthallenbetrieb-in-nordhorn-293957.html