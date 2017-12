Weihnachtswunsch erfüllt: Neunjähriger Ehrengast bei Polizei

Das Polizeikommissariat Nordhorn hatte einen besonderen Ehrengast. Die Mutter des neunjährigen Marlon hatte sich in einem Brief an die Nordhorner Polizei gewandt. Danach war es Marlons größter Weihnachtswunsch, einen Tag bei der Polizei zu verbringen.