Weihnachtstaler lockt wieder mit attraktiven Preisen

Auch in diesem Jahr veranstaltet der VVV-Stadt- und Citymarketing seine traditionelle Weihnachtstaleraktion. Als Hauptpreise winken unter anderem ein Einkaufsgutschein mit einem Gesamtwert von 2000 Euro, ein Weber Grill im Wert von 1000 Euro, ein Kaffeevollautomat im Wert von 999 Euro und ein Reisegutschein im Wert von 750 Euro sowie viele weitere attraktive Preise.

Nicht nur die Geschäfte der Innenstadt, auch viele Geschäfte in den anderen Stadtteilen sind bei der VVV-Weihnachtstaleraktion mit von der Partie. Die Taler werden ab sofort in den teilnehmenden Geschäften ausgegeben. Alle teilnehmenden Geschäfte und die insgesamt 25 hochwertigen Preise, sind unter www.vvv-taler.de zu finden.

Der VVV Nordhorn bedankt sich schon jetzt bei den Geschäften und den Preis Sponsoren und wünscht allen Besuchern der Innenstadt viel Glück für das „richtige Los“. Die glücklichen Gewinner der Hauptpreise werden traditionell am 23. Dezember unter notarieller Aufsicht gezogen. Alle Geschäfte in Nordhorn sind eingeladen sich im kommenden Jahr an der beliebten Weihnachtstaleraktion zu beteiligen.