Weihnachtsmarkt Nordhorn eröffnet

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Nordhorn ist am Freitagabend eröffnet worden. Zu festlichen Klängen brachten sich die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Die beleuchtete Budenstadt in der City ist bis zum 30. Dezember geöffnet.