Weihnachtsmarkt im Zoo mit Rekord: Mehr als 40.000 Gäste

Nordhorn „Mit der Weiterentwicklung des besinnlichen Konzeptes und dem Fokus auf die Zielgruppe Kinder mit ihren Familien hat sich der Weihnachtsmarkt im Tierpark als Besuchermagnet in der Region etabliert“, berichtet der Familienzoo und vermeldet einen Besucherrekord zum Abschluss des Weihnachtsmarktes mit über 40.000 Gästen.

Dabei war in den letzten Stunden des zehntägigen Weihnachtsmarktes am Sonntag noch nicht klar, ob das Vorjahresergebnis von mehr als 38.000 Besuchern übertroffen werden konnte. Viel Regen, Wind und milde Temperaturen machten es den Gästen in diesem Jahr nicht einfach, den besten Zeitpunkt für einen Besuch zu finden.

„Ein so großer Zuspruch ist eine tolle Bestätigung unseres Konzeptes“, bilanzierte zum Schluss Tierpark-Leiter Dr. Nils Kramer: „Wir freuen uns, für die Region ein starkes Zugpferd entwickelt zu haben. Mit dem weithin sichtbaren Lichtpanorama an der Bundesstraße leuchten wir Werbung für die gesamte Region.“

Zehntausende Lichter tauchten die historischen Gebäude in einen wunderschönen vorweihnachtlichen Glanz.

Vor allem ist der Tierpark froh, dass sehr viele Familien mit Kindern den Weihnachtsmarkt besucht haben. Auch beim Weihnachtsmarkt will der Tierpark seiner Hauptzielgruppe treu bleiben und in besinnlicher Atmosphäre auf das Thema Weihnachten einstimmen. Im Familienzoo wurde deshalb auch gerade für die Kleinen ein Konzept gestrickt, das auf große Beliebtheit stieß. Von Kindergeschichten durch die Vorleser über den Besuch des Weihnachtsmannes, Wachskerzendrehen und Kerzenziehen, Stockbrotbacken bis zu einem Kinderkarussell und dem Futterglockenbasteln mit „Bauer Hinnerk“ standen viele tolle Dinge für die Kleinen auf dem Programm.

Die Anbieter der kunsthandwerklichen Produkte hatten alle Hände voll zu tun und konnten mit ihrem Angebot die Besucher überzeugen. „Die Stimmung färbte auch auf die Besucher ab. Sehr viele bestätigten dem Zoo die gute Entwicklung seines Weihnachtsmarktes, der vor allen Dingen durch die Atmosphäre besticht“, teilt der Zoo mit.

Das Tierparkteam hat für den Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr schon wieder viele Ideen. Die Organisatorin vom Veranstaltungsteam des Zoos, Heike Elkemann, betont aber: „Am familientauglichen, besinnlichen Grundkonzept halten wir selbstverständlich fest, aber wir freuen uns auf ein paar Optimierungen, Erweiterungen und natürlich auf viele neue Ideen.“