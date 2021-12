Ein vielfältiges und kreatives Warenangebot von zehn Ausstellern finden die Kunden zumindest bis zum 24. Dezember in dem Ladenlokal an der Firnhaberstraße 6 in Nordhorn vor. Im Vordergrund zu sehen sind die liebevoll gestalteten Weihnachtskarten von Katja Hildebrandt. Foto: J. Lüken