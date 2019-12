/ Lesedauer: ca. 2min Weihnachtliche Klänge in strömendem Regen

Das Stadtpark-Konzert des Nordhorner Blasorchesters stimmte am Dienstag wie gewohnt in den Heiligen Abend ein. Der Zulauf war allerdings deutlich geringer als in den Vorjahren – das schlechte Wetter ließ viele Bürger lieber daheim aufs Christkind warten.