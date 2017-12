Empfehlung - Weihnachten im Nordhorner Kolpinghaus: Herberge gefunden

Nordhorn. 80 Männer in Nordhorn, die sich keine andere Unterkunft leisten können, wohnen im Kolpinghaus. Hier finden sie in den Mitarbeitern eine Familie. Das Kolpinghaus in Nordhorn bietet zwar auch eine Notunterkunft für Frauen, die dort eine Nacht lang in Sicherheit schlafen können. Die Einrichtung des katholischen Sozialverbands Kolpingwerk am Stadtring ist aber vor allem ein Männerwohnheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/weihnachten-im-nordhorner-kolpinghaus-herberge-gefunden-219205.html