Empfehlung - Wegen Baumfällungen wird Nordhorner Jahnstraße gesperrt

Nordhorn Am Dienstag, 25., und Mittwoch, 26. Februar, wird in Nordhorn die Jahnstraße zwischen den Kreuzungen Steinmaate und van-Delden-Straße gesperrt. Der Verkehr wird über die Steinmaate umgeleitet. Zu Fuß kann die Baustelle mit Einschränkungen weiter passiert werden. Grund für die Sperrung sind Baumfällarbeiten. Insgesamt fünf Eichen müssen in dem Straßenabschnitt entfernt werden. Ein Gutachter hat bei ihnen einen fortgeschrittenen Pilzbefall festgestellt. Um den Verlust der Bäume auszugleichen, wird die Stadt Nordhorn im Herbst dieses Jahres Ersatzpflanzungen vornehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/wegen-baumfaellungen-wird-nordhorner-jahnstrasse-gesperrt-344636.html