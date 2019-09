Empfehlung - Weg frei für Schulsport in „Frentiens Kuhle“

Nordhorn Mehr Platz für die geplante Schulsportanlage in „Frentiens Kuhle“: Der Rat der Stadt hat einstimmig die Übertragung der bestehenden Freizeitsportanlage „Frentiens Kuhle“ an den Landkreis beschlossen. Der will dort bis 2021 eine Schulsportanlage für das Gymnasium bauen, die bestehenden Freizeitsportanlagen sollen dabei erhalten bleiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/weg-frei-fuer-schulsport-in-frentiens-kuhle-316796.html