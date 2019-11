Wechsel im städtischen Partnerschaftskomitee

Nordhorn Catherine Wittenburg hatte das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden des städtischen Partnerschaftskomitees aus persönlichen Gründen niedergelegt. Sie gehört dem Komitee weiterhin als Mitglied an. Rötterink meldete sich daraufhin freiwillig für ihre Nachfolge als Stellvertreterin des Komiteevorsitzenden Hans-Joachim Haming. Er freut sich über das Engagement von Rötterink: „Sie bringt einen großen Schatz an partnerschaftlichen Erfahrungen für die Aufgabe mit.“ Rötterink gehört dem Partnerschaftskomitee schon seit vielen Jahren an und hat bereits an zahlreichen Bürgerbegegnungen und weiteren Partnerschaftsveranstaltungen teilgenommen. Auch Bürgermeister Thomas Berling beglückwünschte die Ehrenamtliche zu ihrer neuen Aufgabe und wünschte den beiden Vorsitzenden eine reibungslose und angenehme Zusammenarbeit bei der Bewältigung der schönen Aufgaben, die rund um die Pflege der fünf Nordhorner Städtepartnerschaften anfallen.

„Ich bin eine überzeugte Europäerin und möchte mein Wissen und meine Ideen gerne noch stärker in die Arbeit mit den Partnerstädten einbringen“, sagte Rötterink.

Das Partnerschaftskomitee der Stadt Nordhorn entwickelt Ideen für die Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften mit Montivilliers in Frankreich, Coevorden in den Niederlanden, Reichenbach in der ehemaligen DDR, Malbork in Polen und Rieti in Italien. Es setzt sich zusammen aus Vertretern aus Politik und Gesellschaft in Nordhorn und tagt mehrmals im Jahr.