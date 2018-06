Empfehlung - Müntefering besucht Kolping-Diözesantag in Nordhorn

Nordhorn „Was sind denn Jungsenioren?“, fragt Franz Müntefering beim 4. Kolping-Diözesantag in der Alten Weberei und hat sofort die Lacher auf seiner Seite. Was jung oder alt ist, so Müntefering, sei sehr schwer zu beschreiben und hänge nicht am Geburtsjahr. „Glauben Sie mir, man kann 78 sein und immer noch gut drauf sein!“ Für den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten geht es in erster Linie nicht um das Alter, sondern um das Zusammenleben der Generationen. Die Interessen der Jungen und Alten müssen ausgeglichen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-238743.html