Empfehlung - Grafschafter Fotoverein blickt auf fünf Jahre zurück

Nordhorn Es begann mit einem Fotostammtisch im Grafschafter Brauhaus: Einige Fotografen hatten sich zum Ideenaustausch zusammengefunden und – nach langer Kennenlernphase – entschlossen sich zu einer Vereinsgründung. Das geschah 2013. Mittlerweile jährt sich die Gründung des Nordhorner Vereins „Fotograf“ am Freitag, 8. Juni, zum fünften Mal. Aus der Taufe gehoben wurde er, um Fotointeressierte sowohl in technischer als auch in künstlerischer Hinsicht zu fördern. Seitdem klicken die Verschlüsse der Kameras im Interesse des Vereins.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-238636.html