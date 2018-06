Empfehlung - Strafvereitelung nach Unfall: Letzte Chance für 31-Jährigen

Nordhorn. Nur sein umfassendes Geständnis bewahrte einen 31 Jahre alten Letten davor, eine Haftstrafe von vier Monaten und zwei Wochen verbüßen zu müssen. Dem in Bad Bentheim wohnhaften Mann wurde vorgeworfen, am 30. September vergangenen Jahres eine Strafvereitelung begangen zu haben. Zusammen mit einem Freund war der Angeklagte in dessen Auto auf der Ochtruper Straße unterwegs gewesen. Trotz eines später festgestellten Blutalkoholgehalts von 2,6 Promille hatte der Freund das Auto gefahren. Mit überhöhter Geschwindigkeit geriet er von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Erst zwei Stunden später wurde die Polizei alarmiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-238622.html