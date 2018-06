Empfehlung - Ampel an Bahnübergang streikt – Verkehr steht still

Nordhorn Stoßstange an Stoßstange standen die Autos am Mittwochvormittag rund um den Bahnhof in Nordhorn. Die Ampeln an der Kreuzung Denekamper Straße/Frensdorfer Ring zeigten Dauerrot. Autofahrer, die vom Frensdorfer Ring auf die Denekamper Straße abbiegen wollten, standen sehr lange vor der roten Ampel. Auch der Verkehr auf der Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt stand still. Grund für die sehr lange Rotphase war offenbar eine Störung am Bahnübergang Denekamper Straße. Auch dort leuchteten die Ampeln rot, die Schranken waren allerdings nicht geschlossen. Weil die Ampel an der Kreuzung Frensdorfer Ring mit dem Bahnübergang gekoppelt ist, ging auch hier nichts mehr. Zeitweise staute sich der Verkehr auf der Bahnhofstraße bis in den Nordhorner Innenstadtbereich. Herbeigerufene Polizisten lösten den Stau nach und nach auf. Sie regelten den Verkehr. Nach Angaben der Beamten haben sich die Autofahrer gut verhalten, in dem sie ruhig geblieben sind. Gegen 11 Uhr war der Fehler behoben. Die Ursache für die Störung ist noch unklar, Mitarbeiter der Bentheimer Eisenbahn waren vor Ort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-238582.html