Notfallplan für Kita-Plätze in Nordhorn aufgestellt

225 Krippen- und 63 Kindergartenkinder können ab August nicht in Nordhorn betreut werden. Die Stadt will schnellstmöglich nachbessern und hat einige Vorhaben vorgestellt. Bis zum Sommer können nur Plätze in einer Krippe und Tagespflege entstehen.