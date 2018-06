Empfehlung - Trubel in der Kinderstube des Nordhorner Tierparks

Nordhorn Sie sind erst wenige Tage alt, wissen aber schon ganz genau, wie sie das bekommen, was sie unbedingt wollen: Die kleinen Ferkel des Bunten Bentheimer Schweins auf dem Vechtehof im Tierpark Nordhorn quieken so penetrant, dass Mutter Alwa gar keine andere Wahl hat, als sich noch einmal hinzulegen und die Milchbar erneut zu öffnen. Ruckzuck docken die acht kleinen Geschwister an den Zitzen an. Geht doch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-238402.html