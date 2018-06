Wegen Blanke-Frühlingsfest: Straßensperrungen am Sonntag

Nordhorn. Die BE teilt mit, dass der Gildehauser Weg am Sonntag, 3. Juni, ab dem Kreisverkehr in Richtung Gildehaus ganztags für den Linienverkehr gesperrt ist. Aufgrund der Sperrung entfallen folgende Bushaltestellen: Elbinger Straße, Mathildenstraße, Hessenstraße, Monikastraße, Glatzer Straße, Kösliner Straße, Kolberger Straße, Rügenwalder Straße, Greifenberger Straße, Obere Blanke, Marienstraße, Elisabethstraße sowie die Haltestelle AST Birkenvenn. Die Stadtbuslinie 3 startet und endet an der Ersatzhaltestelle beim Modehaus MBC am Kanalweg.