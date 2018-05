Empfehlung - Mehr als 600 Jugendliche beim Konfitag im Kloster

Nordhorn. Richtig Trubel herrschte am Donnerstag zwischen den alten Mauern am und im Kloster Frenswegen in Nordhorn. 665 Konfirmanden feierten ihren Konfi-Tag. Die Jugendlichen kommen aus dem gesamten Emsland und der Grafschaft Bentheim. Für viele von ihnen stellte der Konfi-Tag die erste richtige Berührung mit der Institution Kirche dar, denn konfirmiert werden die meisten erst in einem Jahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-237957.html