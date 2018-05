Empfehlung - Brennende Gartenlaube in Klausheide: Zwei Verletzte

gn Nordhorn. Um 12.53 Uhr ist die Ortsfeuerwehr Nordhorn am Donnerstag zu einem Brand am Heckenweg im Ortsteil Klausheide gerufen. In einer Gartenlaube war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer gekommen. Das Tanklöschfahrzeug in Klausheide sowie Einsatzfahrzeuge der beiden übrigen Standorte Richterkamp und Wietmarscher Straße rückten aus. Vor Ort stellte sich die Lage als weniger dramatisch heraus als befürchtet: die Feuerwehr nahm einige Wand- und Deckenverkleidungen der Laube ab und löschte die darunter liegenden Brandnester. Weil sie viel Rauch eingeatmet hatten, wurden zwei Bewohner nach Angaben der Feuerwehr mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-237934.html