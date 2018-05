Mit Funkfinger nur Knopfdruck von den Maltesern entfernt

Einen sozialen Hintergrunddienst bietet der Malteser Hilfsdienst seit Kurzem in Nordhorn an. Per Knopfdruck können Nutzer im medizinischen Notfall Hilfe anfordern. Das System soll ermöglichen, im Alter oder bei Krankheit in den eigenen Wänden zu bleiben.