Empfehlung - Schmökern in 100 Büchern beim neuen „Julius-Club“

gn Nordhorn. Am 15. Juni startet in der Stadtbibliothek Nordhorn der „Julius-Club“, ein Sommerleseclub für alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren. Für alle „Julius-Club“-Mitglieder stehen ab diesem Tag bis zum 15. August in der Stadtbibliothek 100 aktuelle Buchtitel zur kostenlosen Ausleihe bereit. Darunter finden sich sowohl spannende Geschichten als auch lustige Abenteuer und Bücher zum Träumen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-237618.html